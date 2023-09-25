Irak’ta askeri helikopter düştü

Irak Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki el-Kut Askeri Hava Üssü’nde bir askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıkladı.

KAYNAK: İHA
Irak’ta askeri helikopter düştü

Kazada 2 pilotun hafif yaralandığı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, helikopterin Irak Hava Kuvvetleri’ne ait olduğu ve kazanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Helikopter tipi belli değil

Kazaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, düşen helikopterin tipi ve modeli de belirtilmedi. Irak Hava Kuvvetleri’nin envanterinde Rus yapımı Mi-17, Mi-28 ve Mi-35, ABD yapımı Bell 407 ve UH-60 Black Hawk gibi çeşitli helikopterler bulunuyor.

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