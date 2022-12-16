﻿Irak'ta deprem oldu Hakkari sallandı

Milli Gazete'nin haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Hakkari'nin Irak sınırındaki Duhok'ta deprem oldu.

AFAD tarafından aktarılan bilgiye göre Irak'ın Duhok şehrinde meydana gelen depremin 3.8 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Saat 03:09'da meydana gelen depremin yerin 5.98 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.