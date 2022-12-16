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Irak'ta deprem oldu Hakkari sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Irak'ın Duhok şehrinde deprem oldu. Deprem Hakkari'den de hissedildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 07:00
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Irak'ta deprem oldu Hakkari sallandı

Irak'ta deprem oldu Hakkari sallandı
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Milli Gazete'nin haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Hakkari'nin Irak sınırındaki Duhok'ta deprem oldu.

AFAD tarafından aktarılan bilgiye göre Irak'ın Duhok şehrinde meydana gelen depremin 3.8 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Saat 03:09'da meydana gelen depremin yerin 5.98 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

 

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