﻿Irak’ta IŞİD'in katlettiği Ezidilere ait toplu mezar bulundu

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sincar yakınlarında yer alan Hamadan bölgesi yakınlarında yapılan kazı çalışmaları sonucu terör örgütü IŞİD dönemine ait 4 toplu mezarda yaklaşık 30 kişinin ceset kalıntılarının bulunduğu duyuruldu.

Bulunan cesetlerin terör örgütü IŞİD tarafından 2014 yılında öldürülen Yezidilere ait olduğu belirtilen açıklama, 4 ayrı bölgede bulunan cesetlerin kimliklerini tespit etmek için adli tıbba gönderildiği kaydedildi.

2014 yılının ortasında Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü IŞİD binlerce insanı katletmiş, Irak’ta en büyük iç göç dalgasına neden olmuştu. (İHA)