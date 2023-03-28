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Irak’ta IŞİD'in katlettiği Ezidilere ait toplu mezar bulundu

Irak’ın Musul kentine bağlı Sincar yakınlarında 2014-2017 yılları arasında bölgeyi işgal eden terör örgütü IŞİD döneminden kalma yeni bir toplu mezar bulunduğu açıklandı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 06:28
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Irak’ta IŞİD'in katlettiği Ezidilere ait toplu mezar bulundu

Irak’ta IŞİD'in katlettiği Ezidilere ait toplu mezar bulundu
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Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sincar yakınlarında yer alan Hamadan bölgesi yakınlarında yapılan kazı çalışmaları sonucu terör örgütü IŞİD dönemine ait 4 toplu mezarda yaklaşık 30 kişinin ceset kalıntılarının bulunduğu duyuruldu.

Bulunan cesetlerin terör örgütü IŞİD tarafından 2014 yılında öldürülen Yezidilere ait olduğu belirtilen açıklama, 4 ayrı bölgede bulunan cesetlerin kimliklerini tespit etmek için adli tıbba gönderildiği kaydedildi.

2014 yılının ortasında Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü IŞİD binlerce insanı katletmiş, Irak’ta en büyük iç göç dalgasına neden olmuştu. (İHA) 

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﻿Irak’ta IŞİD'in katlettiği Ezidilere ait toplu mezar bulundu
﻿Irak’ta IŞİD'in katlettiği Ezidilere ait toplu mezar bulundu
﻿Irak’ta IŞİD'in katlettiği Ezidilere ait toplu mezar bulundu
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