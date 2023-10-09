Irak’taki Bedir Örgütü’nden ABD’ye tehdit

Irak’ta Bedir Örgütü Başkanı Hadi el-Amiri, ABD’nin Filistin’e müdahale etme ihtimali üzerine yaptığı açıklamada, “ABD Filistin’e müdahalede bulunursa biz de ABD’yi hedef almaktan çekinmeyiz” dedi.

KAYNAK: İHA
Irak’taki Bedir Örgütü’nden ABD’ye tehdit

Irak’ta Şii Koordinasyon Çerçevesi yöneticisi ve İran yanlısı Bedir Örgütü Başkanı Hadi el-Amiri, ABD’yi tehdit etti.

Hadi el-Amiri yaptığı açıklamada, mazlum Filistin halkının yanında durduklarını belirterek, “ABD Filistin’e müdahalede bulunursa biz de ABD’yi hedef almaktan çekinmeyiz” dedi. Filistin halkının “Düşman Siyonist’e” karşı büyük bir zafer elde etmesinin gururla karşılandığını dile getiren el-Amiri, “Hiç kimse Filistin'in Siyonist’e karşı böyle bir zafer elde edeceğini ve Siyonist istihbaratın başarısızlığa uğrayacağını düşünmezdi” ifadelerini kullandı.

Iraklıların var olan gücüyle Filistin davasına destek vermesi gerektiğini dile getiren el-Amiri, “Allah’ın izniyle Filistin’in kurtuluşu Irak’tan başlayacaktır” dedi. Arap liderlerin Filistin’i yalnız bıraktığını belirten el-Amiri, “Filistin’in yanında sadece İslam devrimi ile direniş grupları durdu ve bugün Filistin halkının iradesi kazanıyor” şeklinde konuştu.

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