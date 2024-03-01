İran 2022’deki protestolar sonrası ilk kez sandığa gitti

İran’da Mahsa Amini'nin gözaltında hayatını kaybettiği 2022 yılındaki gösteriler sonrası ülke ilk kez seçime gitti.
Parlamento ve Uzmanlar Meclisi seçimlerinde oy verme işlemi başlarken seçime katılımın düşük olması bekleniyor.
İran'da Parlamento seçimleri 4, Uzmanlar Meclisi seçimleri ise 8 yılda bir yapılırken Uzmanlar Meclisi, İran’ın dini liderini seçme, denetleme, gerektiğinde görevden alma yetkilerine sahip.
İran Anayasa Koruma Konseyi, adayları onaylıyor. Bu konseyin üyelerini ise İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney atıyor.