İran 2022’deki protestolar sonrası ilk kez sandığa gitti

Kaynak: BBC Türkçe
İran 2022’deki protestolar sonrası ilk kez sandığa gitti
İran 2022’deki hükümet karşıtı protestolar sonrası ilk kez sandığa gitti.

İran’da Mahsa Amini'nin gözaltında hayatını kaybettiği 2022 yılındaki gösteriler sonrası ülke ilk kez seçime gitti.

Parlamento ve Uzmanlar Meclisi seçimlerinde oy verme işlemi başlarken seçime katılımın düşük olması bekleniyor.

iran-secim.jpg

İran'da Parlamento seçimleri 4, Uzmanlar Meclisi seçimleri ise 8 yılda bir yapılırken Uzmanlar Meclisi, İran’ın dini liderini seçme, denetleme, gerektiğinde görevden alma yetkilerine sahip.

İran Anayasa Koruma Konseyi, adayları onaylıyor. Bu konseyin üyelerini ise İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney atıyor.

Son Haberler
Kahve ve çay balla içilirse ne olur Sağlık
Kahve ve çay balla içilirse ne olur
Köpeğin ısırdığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kim durduracak bu köpek terörünü? Bu tehlikeye kim dur diyecek? Gündem
Köpeğin ısırdığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kim durduracak bu köpek terörünü? Bu tehlikeye kim dur diyecek?
Bitki çaylarını tüketmeyi bilmiyoruz Sağlık
Bitki çaylarını tüketmeyi bilmiyoruz
Şekeri olan bulgur yemeli mi Sağlık
Şekeri olan bulgur yemeli mi
Evde lahmacun nasıl yapılır? İşte size çıtır çıtır lahmacun tarifi Yemek Tarifleri
Evde lahmacun nasıl yapılır? İşte size çıtır çıtır lahmacun tarifi
Son dakika.. Kahramanmaraş’ta deprem Gündem
Son dakika.. Kahramanmaraş’ta deprem
Yılda 1 milyondan fazla insanı öldüren hastalık belli oldu. Profesör uyarılarını sıraladı Sağlık
Yılda 1 milyondan fazla insanı öldüren hastalık belli oldu. Profesör uyarılarını sıraladı