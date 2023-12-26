İran 40 yıldır küs olduğu Mısır'la normalleşmeyi hedefliyor

Kaynak: Haber Merkezi
İran 40 yıldır küs olduğu Mısır'la normalleşmeyi hedefliyor
Mısır’la yaklaşık 40 yıldır gerginlik yaşayan İran, diplomatik ilişkilerini yeniden canlandırmayı hedefliyor.

İran’ın Tasnim haber ajansının haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kanaani yaptığı açıklamada, "Görüşmeler şu ana kadar umut vericiydi ve her iki ülke de aralarındaki farklılıkların üstesinden gelmek ve yakında yeni bir diplomatik sayfa açmak için iyi bir yolda" dedi.

Kanaani, ilişkilerin yeniden kurulmasının yalnızca iki ülkeye değil, aynı zamanda İslam dünyasına ve özellikle de mevcut Gazze Şeridi çatışmasının ortasında Filistinlilere fayda sağlayacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah el Sisi, ilk kez Kasım ayında Suudi başkenti Riyad'da düzenlenen İslam zirvesi sırasında bir araya gelmişti.

İran basınında çıkan haberlere göre, iki cumhurbaşkanı geçmişteki görüş ayrılıklarını çözecek ve ilişkilerin ısınmasını kolaylaştıracak bir eylem planı üzerinde anlaştı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, ikilinin geçen hafta Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ve eylem planını görüşmek üzere telefonla görüştüğünü bildirdi.

Tahran ile Kahire arasındaki ilişkiler son kırk yıldır gergindi.

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