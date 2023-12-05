İran Cumhurbaşkanı Rusya'ya gidecek

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, Putin'in daveti üzerine Rusya'ya gideceği bildirildi.

KAYNAK: AA
İran Cumhurbaşkanı Rusya'ya gidecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine Rusya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Günübirlik gerçekleşecek olan ziyaretin 7 Aralık Perşembe günü yapılacağı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Putin'in resmi daveti üzerine 7 Aralık'ta beraberindeki üst düzey siyasi ve ekonomi heyetiyle Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret edecek.

Reisi ile Putin'in bir araya geleceği günübirlik ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Filistin başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

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