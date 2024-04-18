İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Meşru müdafaa hakkımızı kullandık ve saldırımız sona erdi”

Abdullahiyan, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Konsolosluğunu hedef alan saldırısına sert tepki göstererek, "Meşru müdafaa hakkımızı kullandık ve saldırımız sona erdi" dedi.

Abdullahiyan, İsrail'in konsolosluk binasına yönelik saldırısının açık bir uluslararası hukuka aykırılık olduğunu ve ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu saldırıya tepkisiz kalmasını eleştirdi. "Hiçbir devlet, ülkesinin hakimiyeti anlamına gelen büyükelçiliğine yönelik böylesi pervasız bir saldırı karşısında sessiz kalmaz" diyen Abdullahiyan, İran'ın sessiz kalmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

GEREKLİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İran'ın bu zamana kadar İsrail saldırıları karşısında soğukkanlı kalmaya çalıştığını ancak konsolosluk saldırısının kırmızıçizgiyi aştığını belirten Abdullahiyan, Tahran yönetiminin sessiz kalmasının söz konusu olmadığını ve 13 Nisan'da gerçekleştirilen saldırının gerekli olduğunu söyledi. Abdullahiyan, saldırının konsolosluk saldırısına misilleme olarak yapıldığını ve hiçbir sivil yerleşim yerinin hedef alınmadığını vurguladı.

EN SERT KARŞILIK VERİLECEK

Abdullahiyan, İran'ın ulusal çıkarları ve güvenliği doğrultusunda karar aldıklarını ve geri adım atmayacaklarını belirterek, "İsrail rejiminin İran'ın çıkarlarına yönelik her türlü saldırısına ve eylemine karşı, rejime en sert, beklenmedik ve ağır bir şekilde karşılık veririz" dedi.

Abdullahiyan, İran'ın meşru müdafaa hakkını kullandığını ve saldırının sona erdiğini belirterek, bundan sonra dikkatli olması gerekenin İsrail rejimi olduğunu söyledi. Abdullahiyan, İran'a karşı maceralardan uzak durulması gerektiğini ve ülkenin güvenliği ve çıkarlarının korunmasında şakalarının olmadığını vurguladı.

GERİLİM TIRMANIYOR

İran Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamaları, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasına neden olabilir. Her iki ülkenin de birbirine karşı sert tutumları ve misilleme tehditleri bölgede endişe yaratıyor.