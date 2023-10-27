İran HAMAS yetkilileriyle görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Hamas heyeti ile bir araya geldi.

KAYNAK: İHA
İran HAMAS yetkilileriyle görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Rusya’nın başkenti Moskova’da Hamas heyeti ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel konular ile İsrail ve Filistin’deki çatışmalar ele alındı. Bakıri görüşmede yaptığı konuşmada, Tahran yönetiminin Filistin halkını ve direnişini desteklediği belirterek, "Yabancı ülke temsilcileri ile yaptığımız görüşmelerde önceliğimiz ateşkesin sağlanması, halka insani yardımların ulaşması, Siyonist rejimin Gazze'ye uyguladığı baskıcı ablukanın kaldırılmasıdır" dedi.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ise ABD'nin İsrail'e silah ve ekonomik desteğini eleştirerek, İsrail'e gönderilen yardımların Gazze'deki direnişi durdurmayı hedeflediğini söyledi.

Hamas temsilcileri dün Moskova’da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ile bir araya gelmişlerdi.

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