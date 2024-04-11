İran İsrail'e saldırıya hazırlanıyor iddiası: Her an gerçekleşebilir

Kaynak: NTV
İran İsrail'e saldırıya hazırlanıyor iddiası: Her an gerçekleşebilir
ABD basını, İran ve destekçilerinin İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenleyebileceğini iddia etti. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, saldırının "her an" gerçekleşebileceği belirtildi.

ABD merkezli televizyon kanalı Bloomberg, İran veya İran destekli grupların İsrail'e geniş çaplı füze saldırısı düzenleyebileceğini öne sürdü.

İstihbarat raporlarına dayandırılan haberde, saldırının ‘her an’ yapılabileceği belirtilirken, İsrail'deki askeri noktaların hedef alınacağı iddia edildi.

İran'ın saldırısında insansız hava araçları ya da yüksek hassasiyetli füzeler kullanabileceğinden endişe duyulduğu kaydedildi.

Haberde, saldırının ne zaman gerçekleşeceğinin önemli olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'a karşı ülkesinin İsrail'i koruyacağını söyledi.

Biden, "İran ve destekçilerinden gelen bu tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmazdır." ifadelerini kullandı.

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