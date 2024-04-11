İran İsrail'e saldırıya hazırlanıyor iddiası: Her an gerçekleşebilir

ABD basını, İran ve destekçilerinin İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenleyebileceğini iddia etti. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, saldırının "her an" gerçekleşebileceği belirtildi.