Flaş... Flaş... 5 ülkeden vatandaşlarına Orta Doğu uyarısı. Bu 4 ülkeye "Gitmeyin" dediler

Kaynak: AA
Flaş... Flaş... 5 ülkeden vatandaşlarına Orta Doğu uyarısı. Bu 4 ülkeye "Gitmeyin" dediler
ABD ve Rusya'dan sonra Fransa, İngiltere ve Hindistan da vatandaşlarına İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

İsrail ordusu geçen hafta Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna yaptığı hava saldırısında aralarında iki üst düzey komutanın da bulunduğu 7 İslam Devrim Muhafızları üyesini öldürmüştü. Tahran, yapılan saldırı sonrası İsrail'e karşılık verileceğini duyurmuştu.

FRANSA UYARDI

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Orta Doğu'daki duruma ilişkin gerçekleştirdikleri toplantıda, İran'daki Fransız diplomatların aile üyelerinin tahliye edilmesi talimatını verdi.

Bakanlık sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, Fransız devlet memurlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarında herhangi bir görev icra etmelerinin yasaklandığı ve vatandaşlara seyahat etmemelerinin tavsiye edildiği açıklandı.

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4 ÜLKE DAHA VATANDAŞLARINI UYARDI

Öte yandan Hindistan, İngiltere, Rusya ve İsrail'deki ABD Büyükelçiliği de İsrail'in kuzeyine seyahat edilmemesi konusunda tavsiye verdi.

İngiltere, İran'ın İsrail’e saldıracağı endişesi nedeniyle İsrail'in kuzeyine seyahat edilmemesini tavsiye etti.

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği, dün bir güvenlik uyarısı yaparak çalışanları ve aile üyelerini, ülkenin merkezi bölgelerinin dışına seyahat etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlarına Orta Doğu bölgesine, özellikle İsrail, Lübnan ve Filistin topraklarına seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

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