İran memnun İsrail ve ABD de memnun!

İsrail ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar, bütün dünyada analiz yapanların kafasını karıştırdı.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, “Operasyon başarıyla tamamlandı. Biz bu operasyonu tam bir sonuç olarak görüyoruz ve operasyonun devamına yönelik bir düşüncemiz yok.” dedi. İsrail’in, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna saldırarak kırmızı çizgiyi aştığını belirten Bakıri, yeni bir saldırı durumunda İsrail'e daha geniş kapsamlı bir cevap vereceklerini de ifade etti.

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Bir Beyaz Saray kaynağına göre ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya telefon görüşmesinde “Bir zafer elde ettin. Fazlasını zorlama” dedi.

Yetkilinin aktardığına göre Biden, Netanyahu'ya ABD'nin, İran'a karşı yapılacak hiçbir saldırıya katılmayacağını ve destek vermeyeceğini söyledi. Netanyahu ise "Anlıyorum" diye karşılık verdi.

Bu konuşmalardan hareket edecek olursak, İran’ın sonuçtan memnun olduğu anlaşılıyor. ABD de İsrail’in zafer kazandığını söylüyor. Netanyahu, Gazze’de giriştiği soykırımın ikinci plana düşmesinden, ABD ve İngiltere’nin tam desteğini sağlamaktan, şimdilik koltuğunu kurtarmış olmaktan memnun...

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Türkiye, İran’ın misillemesi konusunda iki gün boyunca hiçbir açıklama yapmadı, sessiz kaldı! Rusya ve Çin ise taraflara, sükûnet ve itidalle hareket ederek gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınma çağrısı yaptı.

İran memnun, İsrail memnun, ABD memnun ise kaybeden kim? Kaybeden Filistinliler... Öyle ki İsrail, Gazze’yi bombalamaya ve sivilleri öldürmeye devam ediyor.

CHP’nin başarısında gençlik aşısının etkisi...

CHP’nin 31 Mart seçimlerindeki başarısı tek bir sebebe bağlanamaz tabii ki ama bir de hayatın doğal akışı var...

Gazeteci Ertuğrul Özkök, CHP’nin “Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı” Gökhan Zeybek ile konuştu ve odatv’de bir yazı yazdı. Gökhan Zeybek, seçimin geçici sonuçları belli olduktan sonra partiye çok ayrıntılı ve etkileyici bir sunum yapmış.

Rapora göre Türkiye'de 11 milyon kişi, bir kadın belediye başkanının yönettiği yerlerde yaşıyor

CHP, kadın kontenjanı uygulamasını değiştirerek belediye meclislerinde sıralamayı ilk üçte bir kadın ikinci üçte de bir kadın olarak belirledi. Bu yöntemle belediye meclislerinde her üç kişiden biri kadın oldu.

Trabzon, Kocaeli, Gaziantep gibi AKP’nin en güçlü kalelerinde bile merkez ilçeleri hep CHP'li adaylar kazandı.

Özkök, bu konuda “İnsanların eğitimi yükseldikçe ve şehirlerde yaşamaya başladıkça AKP'ye giden oy azalıyor.” yorumunu yaptı.

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Gökhan Zeybek’in “CHP'nin yeni MKYK'sının en yaşlı üyesi benim. Ben de 1964 doğumluyum" sözü, bence CHP’nin beklenenden daha fazla oy almasını da izah ediyor.

Nesiller değişiyor, siyasi parti kadroları ve liderleri yaşlanıyor. CHP Genel Başkanlığı’na yeni seçilen Özgür Özel ise 50 yaşında... CHP’de seçilen kadın başkanların ve belediye meclis üyelerinin de çoğu genç. Tayyip Erdoğan, artık 70 yaşında, yorgun ve çok yıprandı.

Yaşlılar, koltuğu korumak için çeşitli yollara başvurur ama hayatın doğal akışını geri döndürmeleri mümkün değil. Partilerine gençlik aşısı yapamayanlar kaybediyor, liderlerini ve kadrolarını gençleştirenler kazanıyor çünkü gençlik, umudu temsil ediyor. Kadrolara, başarılı genç kadınların katılması da Üsküdar’da Sinem Dedetaş örneğinde olduğu gibi siyasete kalite kazandırıyor...

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Genç yaşında bakan olan Murat Kurum’un ise sırtında taşıdığı depremden önceki imar affı ve İliç’teki ÇED raporu gibi yükler o kadar ağırdı ki başarma ihtimali bile yoktu.

İsmet İnönü’yü istifa etmek zorunda bırakan Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildiğinde 47 yaşındaydı. Süleyman Demirel, başbakan olduğunda 41 yaşındaydı. Tecrübe elbette önemlidir ama herhangi bir harekette gençliğin dinamizmi yoksa başarı şansı çok zayıftır...