İran Portekiz bandıralı gemiye el koydu

Kaynak: AA
İran Portekiz bandıralı gemiye el koydu
İran, İsrail ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği Portekiz bandıralı yük gemisine el koydu.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, İsrail'le bağlantılı olduğunu iddia ettiği bir yük gemisine Basra Körfezi'nde el koydu.

Portekiz bandrallı ”MSC Aries" adlı geminin, Londra merkezli "Zodiac Maritime" şirketi sahibi İsrailli iş adamı Eyal Ofel'e ait olduğu iddia edildi.

portekiz-bandirali-gemi.jpg

İsrail ordu radyosu da X Platformundan yaptığı açıklamada "İran güçlerinin Hürmüz Boğazı yakınında saldırdığı geminin bir kısmı büyük olasılıkla İsrail'e aittir." ifadelerine yer verdi.

iran-portekiz.jpg

Geminin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hindistan'a gittiği kaydedilen açıklamada daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Son Haberler
Erzincan'da Köpeklerine boğdurduğu kurdu yaktı. Yaşanan vahşet kameralara yansıdı Gündem
Erzincan'da Köpeklerine boğdurduğu kurdu yaktı. Yaşanan vahşet kameralara yansıdı
İsrail Gazze’de 10 günde 649 Filistinliyi öldürdü Dünya
İsrail Gazze’de 10 günde 649 Filistinliyi öldürdü
Haiti’de düzen için konsey kuruldu Dünya
Haiti’de düzen için konsey kuruldu
Bayram tatilinde Didim'e turist akını Yerel Haberler
Bayram tatilinde Didim'e turist akını
Atatürk’ün Aliağa’ya gelişinin 90. yılı kutlandı Yerel Haberler
Atatürk’ün Aliağa’ya gelişinin 90. yılı kutlandı
Konyaspor'un Süper Lig'de nasıl kalacağını açıkladı. Recep Çınar Kasımpaşa galibiyetini yazdı Spor
Konyaspor'un Süper Lig'de nasıl kalacağını açıkladı. Recep Çınar Kasımpaşa galibiyetini yazdı
ATM’nin sahte para verdiği iddia edildi Yerel Haberler
ATM’nin sahte para verdiği iddia edildi