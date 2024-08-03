İran: Saldırıya ABD destek verdi. İsrail cevabını şiddetli şekilde alacak

Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, Tahran’da düzenlenen saldırıda öldürüldü. İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıda öldürülen Haniye’nin cenazesi Tahran’da düzenlenen tören sonrası Katar’a gönderildi. Haniye’nin öldürülmesi sonrası İran ve Hamas’tan intikam mesajları geldi.

Saldırı sonrası Orta Doğu’da gerilim doruğa ulaşırken suikastla ilgili ABD basınından çarpıcı ayrıntılar geldi. ABD basınında çıkan haberlere göre Haniye suikastı sıkı bir şekilde korunan misafirhaneye konulan bomba ile gerçekleşti.

New York Times'a konuşan beş yetkili, Haniye'nin misafirhanedeki odasında olduğu doğrulandıktan sonra bombanın uzaktan patlatıldığını öne sürmüştü.

İRAN’DAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Haniye suikastı konusunda İran’dan gelen son açıklamada ABD’de çıkan iddiaların tam tersi yer aldı. Devrim Muhafızları’nın açıklamasına göre Haniye’ye saldırı füze ile gerçekleşti. Haniye’ye saldırının 7 kilo savaş başlıklı kısa menzilli füze ile gerçekleştiği duyuruldu.

Saldırıda ABD’nin de desteğinin olduğu belirtilirken açıklamada "Maceracı ve terörı̇st Sı̇yonı̇st rejı̇m bu suçun cevabını kararlılıkla alacaktır" ifadeleri yer aldı. İran Devrim Muhafızları Haniye suikastını ‘Terör eylemi’ olarak niteledi.