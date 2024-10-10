İran: Savaş peşinde değiliz!

Kaynak: DHA
İran: Savaş peşinde değiliz!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın füze saldırısına İsrail'in vereceği olası karşılıkla ilgili açıklama yaptı. İran medyasındaki habere göre, Arakçi, "İran'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu ancak savaş ya da gerginlik istemediğini" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın füze saldırısına İsrail'in vereceği olası karşılıkla ilgili "İran'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu ancak savaş ya da gerginlik istemediğini" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın füze saldırısına İsrail'in vereceği olası karşılıkla ilgili açıklama yaptı. İran medyasındaki habere göre, Arakçi, "İran'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu ancak savaş ya da gerginlik istemediğini" söyledi.

Savaşı durdurmak için diğer ülkeler aracılığıyla ABD ile diplomatik kanalların açık olduğunu belirten Arakçi, Tahran'ın bölge ülkeleriyle istişarelerde bulunduğunu kaydetti.

Bakan Arakçi, İsrail'in savaşın bölgeye yayılması amacında olduğunu ifade ederek, "Bölgedeki direniş güçleri İsrail'e cevap verebilirler. Bizim direniş güçlerine desteğimiz siyasi ve diplomasiyle sınırlı kalmayacaktır. Onlara ne gerekiyorsa sunacağız" dedi.

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