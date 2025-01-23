İran ve Katar heyeti Davos'ta bir araya geldi

İran’ın Stratejik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El-Sani, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen 2025 Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, Batı Asya’daki son gelişmeler ve özellikle Gazze ile Suriye’deki krizler ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iki lider, Filistin’in işgal altındaki topraklarındaki durum ve Gazze’deki insani kriz gibi bölgesel sorunlar üzerine detaylı görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca taraflar, her iki ülkeyi ilgilendiren daha geniş çaplı iş birliği konularını da gündeme taşıdı.

GAZZE ATEŞKESİ: KATAR’IN ÖNEMLİ ROLÜ

Cevad Zarif, Katar’ın Gazze’deki ateşkese aracılık etme ve İsrail ile Filistinli mahkûmlar arasında gerçekleşen esir değişimi sürecindeki katkılarını övdü. Katar, 15 Ocak’ta ilan edilen ateşkes anlaşmasının arabuluculuğunda ABD ve Mısır ile ortak hareket etti. Dört gün sonra yürürlüğe giren bu ateşkes, 15 aydan fazla süren yoğun İsrail askeri operasyonlarının ardından çatışmaların sona ermesini sağladı.

Anlaşma, yalnızca şiddeti azaltmakla kalmadı, aynı zamanda Gazze’ye acil insani yardımın ulaştırılmasının önünü açtı. Katar’ın bu süreçteki çabaları, uluslararası toplum tarafından da takdirle karşılandı.

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Zarif, Davos öncesinde Irak Başbakanı, Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Norveç Dışişleri Bakanı gibi isimlerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Davos’taki bu buluşma ise Tahran ile Doha arasındaki ilişkilerin güçlenmekte olduğunun altını çizdi.

İki lider, bölgesel ve uluslararası iş birliğini sürdürme konusundaki kararlılıklarını yineleyerek, daha barışçıl bir Orta Doğu için ortak çaba gösterme mesajı verdi.

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