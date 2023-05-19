İran'da 3 protestocu daha idam edildi

İran’ın İsfahan kentinde Mahsa Amini gösterilerinde 3 güvenlik görevlisini silahla kasten öldürmekten suçlanarak cezalandırılan 3 kişi idam edildi.

İran'da 3 protestocu daha idam edildi

İran'da Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve haftalarca süren gösterilerde "silahla kasten adam öldürmek" ve "devlete karşı savaş açmak" suçlamalarıyla idam cezasına çarptırılan Salih Mir Haşimi Baltaki, Mecid Kazımi Şeyh Şabani ve Said Yakubi Kurdsefli’nin cezasının infaz edildiği açıklandı. İran basınında, idam edilen 3 kişinin ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi ülkede infiale yol açmış, ülke çapında gösteriler başlamıştı. Kasım 2022’de İsfahan kentinin Hane Mahallesi’nde düzenlenen gösterilerde Muhsin Hamidi, Muhammed Kerimi ve Muhsin Çeragi adlı 3 güvenlik görevlisi uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırının failleri Salih Mir Haşimi Baltaki, Mecid Kazımi Şeyh Şabani ve Said Yakubi Kurdsefli idama mahkum edilmişti.

Ülkede yaklaşık 4 ay süren ve 10'dan fazla kişinin idam cezasına çarptırıldığı gösterilerde, şu ana kadar 7 kişi idam edildi.

(İHA)

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