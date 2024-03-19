İran'da askeri hareketlilik

Rusya'nın Kaliningrad merkezli Rus elektronik harp sistemleri (REB) ile Avrupa hava sahasında seyir halindeki 873 uçağın GPS sinyallerini bozmasından iki gün sonra İran, yeni sinyal bozucularının yerleştirildiğini duyurdu.

İran Hükümeti, yerli teknolojik üretiminin son ürünü Cobra V8 adlı sinyal bozucu sisteminin ikinci ünitesini Bandar Abbas'ta konuşlandırıldığını duyurdu.

Bu sistem Basra Körfezi'nde ABD Donanması'na ait P-8 Poseidon istihbarat toplama uçağının sinyalini bozdu. 250 kilometrelik etkili menzile sahip Cobra V8, alçak Dünya yörüngesindeki (LEO) uyduların yanı sıra hem havadan hem de karadan radar sistemlerini etkisiz hale getirebilme özelliğine sahip.