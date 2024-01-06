İran’da bombalı saldırılara karıştığından şüphelenilen 11 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
İran’da bombalı saldırılara karıştığından şüphelenilen 11 kişi gözaltına alındı
İran’ın Kirman kentinde Çarşamba günü düzenlenen bombalı saldırılarda etkisi olduğundan şüphelenilen 11 kişi gözaltına alındı.

İran’ın Kirman kentinde Çarşamba günü Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde mezarı yakınında IŞİD tarafından düzenlenen terör saldırısının ardından 84 kişi hayatını kaybetti.

İran’da saldırıyı düzenleyenleri ve yardım edenleri bulmak için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’da olayla bağlantılı olduklarından şüphelenilen 9 kişi ile iki intihar bombacısına destek sağladıklarından şüphelenilen 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

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