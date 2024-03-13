İran'da "Çarşamba Suri" kutlamaları: 14 ölü, 3 bin 250 yaralı

İran'da, Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan ‘Çarşamba Suri’ kutlamaları yine kazalara neden oldu.

Başkent Tahran’da akşam saatlerinde başlayan kutlamalarda el yapımı patlayıcılar, havai fişekler ve maytaplar kullanıldı.

Kentte gökyüzünü havai fişekler nedeniyle adeta duman bulutu ile kaplandı.

Havai fişek gösterilerinin yanı sıra bazı Tahranlılar da yaktıkları ateşlerin üstünden atlamayı tercih etti.

Şehirde dört bir tarafta yankılanan patlama sesleri gece yarısına kadar aralıksız devam etti.

14 KİŞİ ÖLDÜ, 3 BİN 253 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan 20 Şubat'ta başlayan hazırlık sürecinden bu yana ülke genelinde 14 kişi kutlamalarda yaşamını yitirirken, 3 bin 253 kişi de yaralandı.

Yaralananlardan 981'inde ise çeşitli derecelerde yanık oluştuğu, 189'unun ise uzuvlarını kaybettiği belirtildi.

ÇARŞAMBA SURİ KUTLAMALARI

İran'da, Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi ‘Çarşamba Suri’ kutlamalarına sahne oluyor.

Yeni yılın (Nevruz) gelişi vesilesiyle yapılan kutlamalarda; havai fişek, el yapımı patlayıcı ve maytapları kullanılıyor. Ayrıca yakılan ateşlerin üzerinden de atlanıyor.

Kutlamalar sırasında ve öncesinde hazırlıklarda meydana gelen kazalar, ülkede her yıl onlarca kişinin ölümüne, binlercesinin de yaralanmasına sebep oluyor.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da Nevruz 21 Mart'ta başlıyor.