İran'da Dang Humması vakaları artıyor: 63 kişide tespit edildi

Düzenleme: Kaynak: AA
İran'da Dang Humması vakaları artıyor: 63 kişide tespit edildi

İran'da, şiddetli kemik ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle sağlık merkezlerine başvuran 200 kişiden 63'ünde dang humması vakası görüldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Said Kerimi, hastalığın çoğunlukla Basra Körfezi ülkelerinden gelen kişilerde tespit edildiğini belirtti. Kerimi, "Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat edenlerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini" vurguladı.

Dang humması vakası, enfekte sivrisinekler tarafından ısırılan kişilerde genellikle kuluçka döneminden sonra ortaya çıkıyor ve hastalık belirtileri arasında düşük tansiyon, halsizlik ve uyuşukluk yer alıyor. Ciddi vakalarda ise kanamalar görülebiliyor ve hastalar hastanelerde tedavi altına alınıyor.

Dang humması virüsü, sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan bir hastalık olup, bazı vakalarda ölümcül olabilir. Kemik ağrılarına sebep olduğu için "kırık kemik humması" olarak da bilinen bu hastalık, sıcak ve yağışlı hava koşullarının sivrisineklerin üreme süreçlerini artırmasıyla yayılıyor.

Bilim insanları, özellikle su birikintilerinde larva oluşturan sivrisinek türlerinin yayılımını önlemek için sanayi çevrelerinde düzenli olarak ilaçlama yapılması gerektiğini vurguluyor.

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