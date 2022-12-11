Hava kirliliği hayatı felç etti. Okulları tatil ettiler

Tahran'da hava kirliliği hayatı durma noktasına getirdi. Hava kirliliğinde dünya başkentleri arasında 21'inci sırada yer alan Tahran'da, her yıl kış aylarında artışa geçen kirlilik hayatı olumsuz etkiliyor.

Tahran'ın hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı, şehirdeki yoğun nüfus ve araç kullanımı, araçlarda ve fabrikalarda kullanılan kalitesiz yakıtlar hava kirliliğinin başlıca nedenleri olarak görülüyor. Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Tahran'da bugün hava kirliliğinin 147 mikrogram/metreküp ölçüldüğü ve bu oranın tüm yaş grupları için sağlıksız ve tehlikeli olduğu belirtildi.

'ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN'

İran Sağlık Bakanlığı Hava Sağlığı ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Dr. Abbas Şahsun, hava kirliliği nedeniyle okul tatilini de uzatma kararı aldı. Şahsun, anaokulların ve ilkokulların yarın ve salı günü de tatil edildiğini söyleyerek, "Yaşlı ve hasta kişiler başta olmak üzere halktan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istiyoruz" açıklamasında bulundu.