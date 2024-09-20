İran'da İsrail protestosu

Düzenleme: Kaynak: AA
İran'da İsrail protestosu

İran'ın çeşitli kentlerinde İsrail'in Lübnan'a saldırıları protesto edildi.

İran'ın çeşitli kentlerinde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek ve Lübnan ile dayanışma göstermek amacıyla cuma namazı sonrasında yürüyüşler düzenlendi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Rezevi Horasan eyaletine bağlı Meşhed kentinde, cuma namazının ardından halk yürüyüşe geçerek İsrail'in Lübnan'a saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, ellerinde İran, Lübnan ve Filistin bayrakları ile Hizbullah flamaları taşıyarak İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Benzer yürüyüşler, Gülistan ve Simnan eyaletlerinde de cuma namazı sonrasında gerçekleştirildi.

Yürüyüşe katılanlar, Filistin ve Lübnan'a destek sloganları atarken, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

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