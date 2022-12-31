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İran'daki gösterilerde 22 yaşındaki bir genç öldürüldü

İran’ın Cevanrud şehrindeki gösterilerde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine güvelik güçlerinin müdahalesi sonucu Burhan İlyas adlı gencin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 22:40
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İran'daki gösterilerde 22 yaşındaki bir genç öldürüldü

İran'daki gösterilerde 22 yaşındaki bir genç öldürüldü
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Anadolu Ajansı'nın haberine  göre, sosyal medyada yer alan görüntülerde, Kirmanşah eyaletine bağlı Cevanrud kentinde, başörtüsünün kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle polis şiddeti sonucu ölen Mahsa Amini için yapılan protestolarda hayatını kaybeden 7 kişinin ölümünün 40. günü nedeniyle düzenlenen anma törenine güvenlik güçleri izin vermedi.

Silahların da kullanıldığı polis müdahalesi esnasında 22 yaşındaki Burhan İlyas’ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığını gösteren görüntülerde, sık sık silah sesleri duyulurken İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı ve Hengav İnsan Hakları Örgütü’nün sosyal medya paylaşımlarında yaralananların olduğu kaydedilmişti.

Diğer yandan, sosyal medya kullanıcıları çatışmaların yaşandığı Cevanrud’da internetin kesildiğini öne sürdü.

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