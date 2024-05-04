Ünlü fabrikanın güvenlik görevlileri gece vardiyasında cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Bir kadın 3 erkek…

Kaynak: Bağımsız Kocaeli
Ünlü fabrikanın güvenlik görevlileri gece vardiyasında cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Bir kadın 3 erkek…
Sanayi şehri Kocaeli’de yer alan Federal Mogul fabrikası seks skandalıyla çalkalanıyor. Gece vardiyasında çalışan 2 güvenlik görevlisi erkek, 1 güvenlik görevlisi kadın ve 1 erkek işçi cinsel ilişkiye girdi. Olay sonrası 4 kişinin işine son verildi.

Bağımsız Kocaeli’den Uğur Enç’in haberine göre Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Arslanbey’de araç motorlarıyla ilgili parça ve aksesuar imalatı yapan Federal Mogul Powertrain Otomotiv fabrikasında geçtiğimiz günlerde seks skandalı yaşandı.

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GRUP SEKS YAPARKEN YAKALANDILAR

Fabrikada görev yapan bir kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik 1’i işçi 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandı.

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KAMERA KAYITLARI İZLENDİ

Gece vardiyasında meydana gelen olaydan sonra fabrika yönetimi kamera kayıtlarını inceledikten sonra 4 çalışanla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma sonucunda 4 çalışanın işine son verildi

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