İran’dan ABD üssüne saldırı açıklaması

Temsilcilik, Ürdün ve Suriye sınırındaki bir ABD üssüne gerçekleştirilen ve 3 Amerikan askerinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan insansız hava aracı saldırısının sonra Pazar günü geç saatlerde bir bildiri yayınladı. Açıklamada, İran'ın saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığına vurgu yapılarak, olayın "Amerika Birleşik Devletleri ordusu ile bölgedeki misilleme saldırılarına karşılık veren direniş grupları arasındaki çatışmanın" bir parçası olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, üç Amerikan askerinin hayatını kaybetmesine ve en az 34 kişinin de yaralanmasına sebep olan saldırıdan, çoğunluğu Irak'ta bulunan ve "İran destekli gruplar" olarak adlandırdığı grupları sorumlu tuttu. Söz konusu saldırı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez ABD askeri personelinin öldürülmesi anlamına geliyor.

BIDEN İNTİKAM SÖZÜ VERDİ

Biden yaptığı açıklamada, saldırının Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın bir yerde düzenlendiğini söyledi. Ancak Ürdün, olayın kendi topraklarında değil, Suriye'de yaşandığını söylüyor. ABD başkanı, saldırıyla ilgili gerçekleri toplamak için çabaların devam ettiğini söyledi ve intikam sözü verdi. Biden, "Hiç şüpheniz olmasın; sorumlulardan, kendi seçeceğimiz zamanda ve şekilde hesap soracağız." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, drone saldırısında yaralananların sayısının, bakıma başvuranların sayısına göre değişeceği öngörülüyor. Sekiz personel üst düzey bakım için Ürdün'den tahliye edildi, ancak durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Terörle mücadele savaşçılarının şemsiye grubu olan Irak'taki İslami Direniş, biri Ürdün-Suriye sınırında olmak üzere üç üsse gerçekleştirilen saldırıları üstlendi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana, Irak ve Suriye'deki ABD kuvvetlerine 160 civarında saldırı gerçekleştirildi. Bunların çoğu bölgesel direniş güçleri tarafından düzenlendi.

İran sık sık direniş gruplarının İsrail'in Gazze'deki suçlarına cevao olarak kendi başlarına hareket ettiğini savunuyor.