Milyonlarca insanın ölümüyle zengin oldular

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin 2023’te yabancı ülkelere silah satışının yüzde 16 artarak 238 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldiğini duyurdu.

Bunun 81 milyar doları doğrudan hükümete ait satışlardan yapılırken, diğerlerinin ise ABD'li savunma sanayi şirketlerinin diğer ülkelerle yaptığı anlaşmalardan elde edildiği belirtildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI EN BÜYÜK SEBEP

ABD'nin satış rekorunda Ukrayna savaşı ve küresel istikrarsızlıkların artmasının etkili olduğu açıklandı. Ukrayna'nın komşularından Polonya, ABD ile en büyük silah anlaşmasını yapan ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi. Polonya 12 milyar dolara Apache helikopterleri, 10 milyar dolara ise çok namlulu Himars füze sistemleri ve 3,75 milyar dolara M1A1 Abrams tanklarını satın aldığının altı çizildi.

KİM, NEYİ, NE KADARA ALDI?

Almanya; 8,5 milyar dolara Chinook helikopterleri,

Bulgaristan 1,5 milyar dolarlık Stryker zırhlı araç,

Norveç ise 1 milyar dolar değerinde helikopter satın aldı.

BIDEN YÖNETİMİ BUNU "ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI" OLARAK TANIMLADI

Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya verdikleri desteğin silah satışları yoluyla ülke ekonomisine de katkıda bulunduğunu iddia etti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da silah satışlarının ve transferlerinin ABD dış politikasının önemli bir aracı olduğu belirtildi.

ŞİRKETLERİN DEĞER ARTIRMASI BEKLENİYOR

Küresel çaptaki istikrarsızlıkla birlikte, Lockheed Martin ve General Dynamics gibi ABD'li şirketlerin değerinin daha da artması beklendiği duyuruldu.