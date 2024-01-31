İran’dan ABD’ye gözdağı. Biden saldırıdan İran’ı sorumlu tutmuştu

Kaynak: Haber Merkezi
İran’dan ABD’ye gözdağı. Biden saldırıdan İran’ı sorumlu tutmuştu
Joe Biden’ın açıklamaları sonrası İran’dan yapılan açıklamada, İran’a yönelik herhangi bir saldırıya karşılık verecekleri belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciği, ABD’nin İran’a yönelik mesajlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, İran’a yönelik herhangi bir saldırıya kararlı ve güçlü bir şekilde yanıt verileceği belirtildi. Açıklamada, “Herhangi bir tarafın İran topraklarına veya İran sınırları dışındaki çıkarlarına veya vatandaşlarına saldırması durumunda kararlı ve güçlü bir yanıtla karşılaşması İran'ın temel politikasıdır” ifadelerine yer verildi.

Bu açıklama öncesin ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün-Suriye sınırında ABD askerlerini öldüren insansız hava aracı saldırısını düzenleyen İran’a bağlı Iraklı gruplara yanıt vereceklerini belirtmesinden sonra geldi.

İran ise söz konusu saldırıyla bağlantılı olduklarını reddetmişti.

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