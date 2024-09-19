İran'dan ABD'ye 'seçimlerin hacklenmesi' iddiasına yanıt

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) İran'ın ABD başkanlık seçimlerini hacklemeye çalıştığı ve eski ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bilgileri Demokratlara ilettiğine ilişkin iddialarının gerçek dışı ve kabul edilemez olduğunu açıkladı.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin yaptığı yazılı açılamada; söz konusu iddiaların hiçbir meşruiyeti bulunmadığı ve gerçek dışı olduğunu vurgularken, "İran, iç kargaşa ve seçim tartışmalarına dahil olmaz." denildi.

Daha önce de belirtildiği gibi İran'ın ABD seçimlerine dahil olması için bir gerekçe ya da niyeti bulunmadığı belirtilen açıklamada, buna yönelik iddiaların tümüyle reddedildiğinin üstü çizildi.

Açıklamada, ABD'nin resmi ve şeffaf bir şekilde iddialarına ilişkin delilleri ortaya koyması gerektiği bildirilen yazılı metinde, sürekli olarak benzer iddiaların ortaya atılmasının ABD'nin itibarını zedeleyeceği aktarıldı.

NE OLMUŞTU

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderide, "Şimdi ortaya çıktı! FBI İran'ı kampanyamı gözetlerken ve bilgileri Kamala Harris'e aktarırken yakaladı." dedi. ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris'i yasa dışı bir şekilde casusluk yapmakla suçlayan Trump, Harris'e istifa etmesi konusunda çağrıda bulunmuştu. Trump, "Komünist solcular Harris yerine başka bir aday belirleyecek mi?" sorusunu yöneltti.

FBI, yayımladığı raporda İranlı hackerların casusluk yaptığını, Trump'ın kampanyasından elde ettikleri bilgileri haziran ve temmuz aylarında Biden kampanyasına ilettiğini öne sürmüştü.