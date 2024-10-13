İran'dan balistik füze açıklaması

Kaynak: DHA
İran'dan balistik füze açıklaması

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin Rusya'ya balistik füze verdiği iddialarını yalanlayarak, "Rusya'ya balistik füze göndermedik" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin Rusya'ya balistik füze verdiği iddialarını yalanlayarak, "Rusya'ya balistik füze göndermedik" dedi.

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önce de ifade ettiğim gibi, biz Rusya'ya balistik füze vermedik" ifadelerini kullandı.

İran'ın Rusya ile askeri iş birliğinin Ukrayna Savaşı öncesine dayandığını söyleyen Arakçi, bazı Avrupa ülkeleri tarafından öne sürülen iddiaların kaynağının İsrail olduğunu belirtti.

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