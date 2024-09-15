İran’dan G7 ülkelerine yalanlama

İran Meclisi İdari Heyeti Sözcüsü Ali Rıza Selimi, Mehr Haber Ajansı'na konuştu. Selimi, "Meclis olağan toplantısında bazı Avrupa ülkelerinin İran aleyhindeki açıklamaları ele alındı ve İran'ın hiçbir ülkeye balistik füze vermediği ve vermeyeceği vurgulandı" dedi.

İranlı yetkili, söz konusu iddiaların İsrail'in Avrupa ülkelerine yaptığı baskılar neticesinde ortaya çıktığını öne sürdü.

Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkeleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran, Ukrayna savaşında Rusya'ya balistik füze vermekle suçlanmıştı.