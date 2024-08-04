İran'dan gelen tırdan çıkanlar şoke etti

Ticaret Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu maddenin Gümrükler Muhafaza ekiplerince yakalandığını açıkladı.



Bakanlığın açıklamasında Gümrükler Muhafaza birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, İran'dan Türkiye'ye giren tırda yasal yük olarak beyan edilen pudra cinsi eşya içerisinde 2.2 ton pudraya emdirilmiş şekilde metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirildiği duyurdu.

Olayla ilgili soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği belirtilen açıklamada, ekiplerin, dikkatli ve özverili çalışmaları sonucunda zehir tacirlerine büyük darbeler vurulmaya devam ettiği belirtildi.