İran'dan İsrail'e gözdağı

İran Devrim Muhafızları sözcüsü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne hakim olamayacağını söyledi.

İran'dan İsrail'e gözdağı

İsrail ile HAMAS arasında devam eden çatışmalar devam ederken, İran'ın savaşa girip girmeyeceği büyük merak konusu olmaya devam ediyor.

Filistinli grup Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'nın Telegram kanalı, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Muhammed Deyf'e gönderdiği bir mesajı yayımladı.
Mesajda Deyf'i 'yaşayan bir şehit' olarak nitelendiren Kaani, El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı El Aksa Tufanı Operasyonu'nun İsrail'in 'örümcek ağından daha zayıf' olduğunu ve Filistinli grubun 'inisiyatif ve yenilik' kabiliyetine sahip olduğunu kanıtladığını söyledi.

Yayımlanan mesajda, "Kudüs'teki kardeşlerinizin ve direniş ekseninin bu vahşi düşmanın ve onun arkasındakilerin Gazze'yi ve onun sadık kahraman sakinlerini tekeline almasına, Gazze ve Filistin'deki kirli hedeflerine ulaşmasını engellemesine izin vermeyeceğinden emin olun" ifadelerinin yer aldığını dile getirildi.
Kaani'nin gönderdiği mesajda ayrıca İran'ın 'ahdi, inanç ve kardeşlik yükümlülüklerini' yeniden teyit ettiğini ve direnişe verdiği desteğin bir parçası olarak 'bu tarihi savaşta yapması gereken her şeyi' yapacağını garanti ettiğini yazdığını vurgulandı.

Söz konusu mesajda Kaani'nin, "Şahsım ve İran İslam Cumhuriyeti liderliğindeki kardeşleriniz adına size, tüm savaşçılara ve tüm Filistin halkına bu muzaffer zafer ve bu Siyonist varlığa karşı mücadele tarihinde eşi benzeri görülmemiş başarılar için diliyorum" dediği ifade edildi.

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