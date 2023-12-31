İran'dan korkutan hava kirliliği raporu

Tahran Çevre ve Şehircilik Hizmetleri Komisyonu Başkanı Mehdi Pirhadi yaptığı açıklamada, İran’daki hava kirliliğinin bir yıl içerisinde 27 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığını söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Pirhadi, İran'da hava kirliliğinin neden olduğu sorunlara ilişkin bazı bilgiler verdi.

İran’da hava kirliliğini sıklıkla gündeme getirmesi nedeniyle eleştirilmesinden duyduğu rahatsızlıkları söyleyen Pirhadi, "Hava kirliliğinden bir yılda, ülke genelinde 27 binden fazla, Tahran'da ise 6 bin 398 kişi hayatını kaybetti. Eğer bu artış devam ederse 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'ndan fazla kayıp vereceğiz." İfadelerini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı Hava Sağlığı ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı ise, yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin son bir yılda, İran genelinde 20 bin 800 kişinin, başkent Tahran'da ise 6 bin 400 kişinin ölümüne neden olduğunu açıklamıştı.

Tahran'daki hava kirliliğine, nüfus yoğunluğu, şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmaması, eski model araçlar ile yaygın kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazlarının neden olduğu belirtiliyor.