İran’dan Pakistan topraklarına füze saldırısı

Kaynak: İHA
İran’dan Pakistan topraklarına füze saldırısı
İran’ın Pakistan’da bulunan Ceyşu'l Adl isimli örgütün iki üssüne füze ve İHA saldırısı düzenledi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yakın Nour News, İran’ın Pakistan’da yer alan Ceyşu'l Adl isimli grubun iki üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Haberde, Ceyşu'l Adl’ye ait 2 karargahın hedef alındığı belirtilirken, Bu karargahların füze ve İHA’lar ile imha edildiğini bildirilirken, saldırıyla alakalı Pakistan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" iddia eden ve İran tarafından "terör örgütü" olarak görülen Ceyşu'l Adl’nin saldırılarına maruz kalıyor.

Ceyşu'l Adl isimli örgütün, en son Aralık 2023’te Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Rask kentinde bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda 11 güvenlik görevlisi ölmüştü.

fuze-mij4dak9ai.jpg

Son Haberler
Türkiye’de vatandaşın canı Somali Türkiye uçak biletinden daha değersiz! Gündem
Türkiye’de vatandaşın canı Somali Türkiye uçak biletinden daha değersiz!
Sultanbeyli'de horoz dövüştüren ve kumar oynatan 19 şahıs suçüstü yakalandı Video
Sultanbeyli'de horoz dövüştüren ve kumar oynatan 19 şahıs suçüstü yakalandı
Final yapacak diziler belli oldu Yazarlar
Final yapacak diziler belli oldu
Derin Sancı Yazarlar
Derin Sancı
Çare; askeri yasak bölge Yazarlar
Çare; askeri yasak bölge
PKK terör örgütüyle mücadele Yazarlar
PKK terör örgütüyle mücadele
Bu babamızın parası değil Yazarlar
Bu babamızın parası değil