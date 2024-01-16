İran’dan Pakistan topraklarına füze saldırısı

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yakın Nour News, İran’ın Pakistan’da yer alan Ceyşu'l Adl isimli grubun iki üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Haberde, Ceyşu'l Adl’ye ait 2 karargahın hedef alındığı belirtilirken, Bu karargahların füze ve İHA’lar ile imha edildiğini bildirilirken, saldırıyla alakalı Pakistan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" iddia eden ve İran tarafından "terör örgütü" olarak görülen Ceyşu'l Adl’nin saldırılarına maruz kalıyor.

Ceyşu'l Adl isimli örgütün, en son Aralık 2023’te Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Rask kentinde bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda 11 güvenlik görevlisi ölmüştü.