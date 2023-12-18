İran'ın bazı kentlerinde hava kirliliği yüzünden örgün eğitime ara

Kaynak: AA
İran'ın bazı kentlerinde hava kirliliği yüzünden örgün eğitime ara
İran'ın Tahran, İsfahan, Elborz ve Erdebil kentlerinde hava kirliliği sebebiyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitimin çevrim içi yapılacağı bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'ndaki bilgilere göre, Tahran Vali Yardımcısı Mir Muhammed Garavi, konu hakkında bilgi verdi.

Garavi, "Tahran Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi, hava kirliliğinin artması sebebiyle kentte eğitimin çevrim içi yapılmasına karar verdi." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, kalp, damar ve solunum hastalıkları olan devlet kurumu çalışanlarının da kurumun kabul etmesi durumunda uzaktan çalışabileceğini söyledi.

Tahran'da hava kalitesi endeksinin yaklaşık 178 mikrogram/metreküp seviyesinde olduğu belirtilirken İsfahan, Elborz ve Erdebil kentlerinde de benzer tedbirler alındığı aktarıldı.

İran'da hava kirliliği sebebiyle Tahran başta olmak üzere büyük kentlerde, özellikle kış aylarında okullarda eğitim aksıyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şu şekilde:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

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