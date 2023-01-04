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İran'ın Huzistan eyaletinde hava kirliliğinden 578 kişi hastaneye başvurdu

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde hava kirliliğine bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir günde 578 kişi hastaneye başvurdu.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 17:35
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İran'ın Huzistan eyaletinde hava kirliliği nedeniyle 578 kişi hastaneye başvurdu

İran'ın Huzistan eyaletinde hava kirliliğinden 578 kişi hastaneye başvurdu
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Habib Hayber, konuya ilişkin bilgi verdi. Hayber, "Huzistan'da hava kirliliğine bağlı olarak, 24 saatte, kalp ve solunum rahatsızlıkları şikayetiyle 578 kişi hastanelere müracaat etti." dedi.

Söz konusu hastalardan 512'sinin ayakta, 66'sının ise yatarak tedavi gördüğünü aktaran Hayber, solunum yolları rahatsızlığı bulunanların, havanın kirli olduğu günlerde zorunlu olmadıkça evden çıkmaması gerektiğini vurguladı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da dünyada hava kirliliği sıralamasında ilk 3 kent arasında yer alan Tahran'da bugün hava kalite endeksinin ortalama 179 olarak ölçüldüğünü, şehrin bazı bölgelerinde bunun 200’ü de geçtiğini aktardı.

Bazı şehirlere ilişkin bilgilerin de verildiği haberde, hava kalite endeksinin Hemedan’da 152, Yezd’de 152, Dezful’da 152, Arak’ta 159, Kerec’de 159, Kazvin’de 163, Tebriz’de 164, İsfahan’da 167, Mahşehr’de 170 olduğu paylaşıldı. Huzistan'ın merkez kenti Ahvaz'da ise hava kirliliğinin 178 olarak ölçüldüğü kaydedildi.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

"0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "çok sağlıksız" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi)"

BAZI BÖLGELERDE EĞİTİM UZAKTAN YAPILIYOR

Hava kirliliği nedeniyle başta Tahran olmak üzere birçok eyalette sık sık okullar tatil ediliyor, dış mekanlarda spor yapmak yasaklanıyor ve araç trafiğine çeşitli kısıtlamalar getirilip inşaatlar geçici olarak durduruluyor.

Son dönemde de Tahran'ın yanı sıra Elborz, İsfahan, Doğu Azerbaycan, Kazvin, Kum ve Huzistan eyaletlerinin birçok bölgesinde eğitim birkaç gündür çevrim içi yapılıyor, riskli grupta bulunan vatandaşlar da izinli sayılıyor.

İran Meclis Çevre Grubu Başkanı Sümeyye Rafii, 14 Aralık’ta yaptığı açıklamada, 2021'de ülkede 41 bin 700'den fazla kişinin hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Rafii, “Ne yazık ki bu yıl Tahranlılar 2 gün, İsfahan, Kerec, Ahvaz ve Arak halkı ise sadece birer günü temiz hava ile geçirdi.” ifadelerini kullanmıştı.

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