İngilizler kazanırken Molla rejiminin nasıl kaybettiğini﻿ medyanın Prometheus’u Sedat Kaya açıkladı

İngiltere Milli Takımının büyük turnuvalara kötü başlangıçlar yaptığını biliyoruz.

15 Dünya Kupasında ilk maçlarda sadece yedi galibiyeti vardı.

Ada basını İran maçından önce sürekli bu geçmişi hatırlatıyor, futbolseverleri de endişe duyuyordu.

Maç başladığında endişeler daha da arttı.

Çünkü İngiltere pozisyon üretmekte, İran savunmasını açmakta zorlanıyordu.

Düşünsenize İran kalesine ilk şutları 27'nci dakikada geldi.

ÇİLİNGİR BELLINGHAM

Endişeler artarken, kilidi açan isim 19 yaşındaki Bellingham oldu.

35.dakikadaki muhteşem yükselişi ve adrese teslim kafa şutu onun milli takım formasıyla ilk golü, İngiltere'nin de dopingi oldu.

Bu golden sonra İngiltere sağdan sonra rakip kaleye aktı.

Ardından goller arka arka geldi.

Şu gerçek ki, 6 gollü galibiyetin fitilini ateşleyen Bellingham'dı.

Çünkü sadece açılış golünü atmadı, orta sahada, hücumda basmadık yer bırakmadı, Sterling'in attığı 3'ncü golde asistin pasını veren isim oldu.

Liverpool'un efsane ismi Steven Gerrard geçtiğimiz günlerde, "Katar'da Jude Bellingham'i izleyin. Önümüzdeki on yılda İngiltere için süper bir yıldız olacak" demişti.

Haklı çıktı.

İNGİLİZLER AĞIR BASTI

İki takım arasındaki güç ve kalite farkı biliniyor.

İstatistiklerdeki ezici üstünlük de ortada.

Topla oynamada yüzde 88'e, yüzde 12 böylesine büyük turnuvalarda ender görülecek bir istatistik.

Bu yüzden İngiltere'nin bu maçı kazanması kadar doğal bir şey yok.

Ama 56 yıldır Dünya Kupası özlemiyle tutuşan Üç Aslanlar, bu farklı galibiyetle turnuvaya büyük bir moralle başladılar.

Bu galibiyet gruptan zorlanmadan çıkaracaklarının işareti.

MOLLALAR KAYBETTİ

İngiltere maçı kazanırken, kaybeden İran'daki molla rejimi oldu.

Çünkü maç öncesi seronomide İranlı futbolcular ve tribündeki İranlı futbolseverler milli marşlarına eşlik etmedi.

Bu molla rejimi anlamlı bir mesajdı.

YASAKÇI FİFA

İngiltere kaptanı Hanry Kane günler önce maça Katar'daki LGBT+ ayrımcılığını protesto etmek için "One Love" bantıyla çıkacağını duyurmuştu.

FİFA turnuvadan 2 gün önce ulusal federasyonları uyararak, sportif ceza verileceği tehditinde bulunmuştu.

Bu yüzden Hanry Kane maça FIFA'nın pazubantıyla çıktı.

O bantta "ayrımcılığa hayır" yazması trajikomikti.

Bir söz de Brezilyalı hakeme.

3.dakikada İngiltere lehine vermediği penaltı ile son dakikada İran'a verdiği penaltı pozisyonlarını bir izlesin.

İnanıyorum ki, üzülecektir.

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