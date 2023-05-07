İran’ın Stockholm Büyükelçisi, İsveç Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

İran’ın Stockholm Büyükelçisi, Arap Mücadelesi Nidal Hareketi (ASMLA) lideri Habib Cab’ın dün İran’da idam edilmesinin ardından İsveç Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

İran’ın Stockholm Büyükelçisi, İsveç Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsveç vatandaşlığı da olan Arap Mücadelesi Nidal Hareketi (ASMLA) lideri Habib Cab’ın İran’da terör eylemleri gerçekleştirme suçlamasıyla idam edilmesini kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Cab’ın idamını görüşmek üzere İran’ın Stockholm Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, idam cezası insanlık dışı ve geri dönüşü olmayan bir ceza olarak nitelendirilirken İsveç ile birlikte tüm Avrupa ülkelerinin de hangi koşullar altında olursa olsun idam cezasının kınadığı belirtildi.

İran’da Arapların yoğunlukla yaşadığı Huzistan eyaletinde kanlı eylemler gerçekleştirmek ve 450’nin üzerinde İranlının canına kastetmekten suçlu bulunan Habib Cab’ın dün sabah saatlerinde idam edildiği açıklanmıştı. İsveç vatandaşlığı bulunan Cab’ın idam edilme sebebinin, "İran’da terör eylemleri gerçekleştirmek, yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olmak ve yeryüzünde bozgunculuk yapmak" olduğu belirtilmişti.

Son olarak, Nidal Hareketi, 22 Eylül 2018'de Huzistan'a bağlı Ahvaz kentinde İran-Irak savaşını anma etkinlikleri kapsamındaki askeri geçit töreni sırasında saldırı gerçekleştirmişti. Saldırı sonucu 25 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi de yaralanmıştı. İran’da, Nidal Hareketi terörist grup olarak nitelendiriyor. (İHA)

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? 14 Mayıs’ta seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli?
Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? 14 Mayıs’ta seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli?
Son Haberler
AKP mitingine giden partililer E5 i kilitledi. Binlerce insan yolda kaldı Güncel
AKP mitingine giden partililer E5 i kilitledi. Binlerce insan yolda kaldı
Cezayir ve Nijerya'da oy verme işlemi son günde sürüyor Dünya
Cezayir ve Nijerya'da oy verme işlemi son günde sürüyor
Mustafa Er: Çok net bir skor aldık Spor
Mustafa Er: Çok net bir skor aldık
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Güncel
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Akşener canlı yayında açıklıyor Siyaset
Akşener canlı yayında açıklıyor
Burcu Esmersoy: Soyumuz Mısır'dan geliyor Magazin
Burcu Esmersoy: Soyumuz Mısır'dan geliyor
Ayı dehşeti! Çığlık seslerine arkadaşları son anda yetişti Güncel
Ayı dehşeti! Çığlık seslerine arkadaşları son anda yetişti