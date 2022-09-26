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İran’ın Yunanistan Büyükelçiliğine saldırı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan İran Büyükelçiliğine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce molotof kokteyli atıldı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 00:20
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İran’ın Yunanistan Büyükelçiliğine molotoflu saldırı düzenlendi

İran’ın Yunanistan Büyükelçiliğine saldırı
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İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ahlak polisleri tarafından öldürülmesiyle patlak veren protestolar devam ederken, İran’ın yurtdışındaki diplomatik misyonları da Amini’nin ölümü nedeniyle hedef alınıyor.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan İran Büyükelçiliğine sabah erken saatlerde kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli atıldı. Atina Polis Birliği tarafından yapılan açıklamada, saldırının büyükelçiliğin bulunduğu caddeye motosikletle gelen 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Başkent Atina’daki Yunan kadın ve insan hakları dernekleri ve gruplarının destek verdiği protestolar devam ederken, molotoflu saldırının ardından büyükelçiliğin bulunduğu cadde güvenlik kordonu altına alındı. Caddenin öğleden sonra yeniden açılması ile protestocular büyükelçiliğin bulunduğu bölgede yeniden toplanmaya başladı.

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