İran'da tansiyon yükseliyor! Dini liderler Hamaney ve Humeyni'nin resimleri devlet binalarından indirilip yakıldı

İran'da halk rejime karşı ayaklandı. 22 yaşındaki genç kadın Mahsa Amini'nin ahlak polislerince dövülerek komaya sokulması, daha sonra Amini'nin ölüm haberinin gelmesi ülkeyi karıştırdı.
İran halkı ölüm haberi üstüne isyan ederek sokaklara döküldü. Rejim güçleriyle çatışmaların yaşandığı İran'da son olarak dini liderler Hamaney ve Humeyni'nin resimleri devlet binalarından indirilmeye başlandı. Resimler
Komşudaki öfke ve sokaklardaki halkın tepkisine karşı rejim güçleri olayları kontrol edebilmiş değil.
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