İranlılar nevruzu Türkiye'de kutluyor

Kaynak: İHA
İranlılar nevruzu Türkiye'de kutluyor
İranlı turistler, ülkelerinde 20 Mart’ta başlayan nevruzu Van’daki eğlence merkezlerinde doyasıya eğlenerek kutluyor.

Ülkelerinde 20 Mart’ta başlayan ve 13 gün süren nevruz tatilini Van’da değerlendiren İranlı turistler, şehrin eğlence merkezlerinde sabaha kadar eğlenerek nevruzu kutladı.

Nevruzu baharın gelişi ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlayan İranlı turistler, kültürlerindeki "haft sin" sofrasını hazırlayarak yeni yıla giriyor.

Nevruz tatilini değerlendirmek için Van’a gelen İranlı turistler gündüz alışveriş yapıp, geceleri ise eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor.

Nevruzun baharın gelişi ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlandığını ifade eden turistler ise “Bizler de nevruz tatili için Van’a geldik. Van hem bize çok yakın, hem kültürlerimiz birbirine yakın, insanları çok iyi. Bu nedenle Van’ı tercih ediyoruz” dedi.

Van’da eğlenmenin yanı sıra bol bol alışveriş yapacaklarını da aktaran İranlı turistler, nevruzun tüm insanlara mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Ruby Clup’ta eğlenen İranlı turistler kendileri için hazırlanan haft sin masasını çok sevdiklerini belirterek, “Bizler burada kendimizi evimizde gibi hissettik. Bu haft sin bizim için çok önemli. Her biri ayrı bir anlam ifade ediyor. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Nevruzdan önce hazırlanan ve iki hafta boyunca evin bir köşesinde duran "haft sin" sofrasında ise farsça ‘s’ harfiyle başlayan sebze, elma, sirke, demir para, sarımsak, buğday ve iğde bulunuyor.

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