İranlılar Van'ı kapı komşusu yaptı. Kentte hareket getirdiler

Van'ın Saray ilçesinde bulunan ve Türkiye'yi İran'a bağlayan Kapıköy Sınır Kapısı'nın 24 saat geçişlere açılması, kent turizminin canlanmasına katkı sağladı.

Ülkelerindeki resmi tatil dönemlerinde Van'a gelen İranlı turistler, yaz döneminde de tatil için Van'ı tercih etti.Gruplar halinde ya da kendi araçlarıyla gelen turistlerin oluşturduğu yoğunlukla otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı, çarşı pazarda hareketlilik arttı.

Yeni otellerin açıldığı, turizm yatırımlarının çoğaldığı kentte daha uzun kalan İranlılar, hem tarihi mekanların ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri geziyor hem de alışveriş yaparak zamanlarını değerlendiriyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, AA muhabirine, Kapıköy Sınır Kapısı'nın Van'ın ekonomik anlamda can damarı olduğunu söyledi.

İran ile sınır ticaretinin yanı sıra turizmin de gelişmesi açısından Kapıköy'ün önemli olduğunu belirten Çeliktaş, "Kapımız daha önce sadece 8 saat hizmet veriyordu, 2 aydan bu yana 7 gün 24 saat hizmet veriyor. İlimizin turizm potansiyeli çok yüksek. 7 bin yıllık kadim bir geçmişe sahip. Van Gölü gibi bir değeri var. Biz de bunu değerlendirmek istiyoruz. Bu anlamda ilimizin potansiyelini tanıtmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

"VAN İRANLILAR İÇİN BİR YILDIZ"

Komşu ülkeden gelen turistlerin Van ekonomisi için hayati önem taşıdığını vurgulayan Çeliktaş, tatillerini kentte geçirmek isteyen misafirleri en iyi şekilde ağırlayıp ülkelerine mutlu dönmelerini sağlamaya önem verdiklerini kaydetti.

Sınır kapısının 7 gün 24 saat hizmet vermesiyle yoğunluğun arttığına dikkati çeken Çeliktaş, şunları aktardı:

"Zaman sıkıntısının giderilmesiyle ilimize akın oldu. Otellerde yer kalmadı. Birçok turisti Vanlılar evlerinde misafir etti. Bu sene ilk 5 ayda 137 bin İranlı turist ağırladık. Hedefimiz 1 milyonun üzerinde turist ağırlamak. Buna göre de yatırımlar yapılıyor. İlimizde sürekli konaklama yerleri açılıyor. Bu anlamda ümitliyiz. Turizm bakımından çok zengin bir iliz. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Buna yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Van, İranlılar için bir yıldız, bu yıldızı parlatmak istiyoruz."

Turistlerin kentte konaklama, tekstil, yiyecek gibi birçok sektöre katkı sunduğunu bildiren Çeliktaş, turizm gelirinin tabana yayıldığını ve yansımalarının hızlı olduğunu dile getirdi.

VAN'A CANLILIK KAZANDIRDILAR

Esnaf Yusuf Acar, 8 yıldan bu yana kentte esnaflık yaptığını ifade ederek, "İranlıların tüm Van'ımıza katkısı var. Giyim olsun, yiyecek, içecek sektörü olsun her sektöre canlılık kazandırıyorlar. Esnaf olarak İranlıların kıymetini bilmemiz lazım. Onları burada iyi ağırlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İranlı turistlerin kentte canlılığı artırdığını söyleyen esnaf Fikret Yönten, "İranlıların Van'A katkısı oluyor. Esnafın en büyük umudu İranlıların gelmesidir. Bütün sektörlere dokunmuş oluyorlar. Bunu iyi kullanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Parisa Zarei, "Arkadaşlarımla Van'a sürekli geliyoruz. Van'ı çok beğeniyoruz. Burada güzel zaman geçiriyoruz." dedi.

Van'ı çok beğendiğini dile getiren Laya Şokri de "İnsanları çok iyi. Burada alışveriş yapıyoruz. Mekanları geziyoruz. Çok güzel bir şehir. Çok seviyoruz." görüşünü paylaştı.(Fotoğraflar:Nazlı Temur-AA)