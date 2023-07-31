En değersiz para birimlerinden birine sahip İranlılar bile Türkiye’de hem eğlendi hem de alışveriş yaptı

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı sonrası yabancılar Türkiye’ye gelerek alışveriş yapmaya devam ediyor. Dünyanın en değersiz para birimine sahip İranlılar bile Türkiye’ye gelerek hem eğlendi hem de alışveriş yaptı.

En değersiz para birimlerinden birine sahip İranlılar bile Türkiye’de hem eğlendi hem de alışveriş yaptı

Temmuz enflasyonunda tüm zamanların rekoru beklenirken TL'deki değer kaybı en çok komşu ülkelere yaradı. 5 günlük resmi tatillerini Van'da geçirmeyi seçen İranlı turistler, gündüz alışveriş gece ise eğlence merkezlerinin tadını çıkarıyor.

Ülkelerindeki 5 günlük resmi tatili değerlendirmek için Van’ı tercih eden İranlı turistler, şehrin cadde ve sokaklarını doldurdu. İranlı turistler, otel işletmelerinden mağazalara kadar her yeri doldurdu.

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Otellerde yer bulunmayan Van’da, cadde ve sokaklar adeta turistlerle dolup taştı. Gündüzleri şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen İranlılar, alışveriş yapıp esnafa can suyu oluyor. Gece ise eğlence merkezlerini tercih eden turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.

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Van’ı ve Van insanını çok sevdiklerini belirten İranlı turistler, “Van, İran’a çok yakın. Ayrıca biz burada istediğimiz her şeyi bulabiliyoruz. Bu nedenle İstanbul gibi merkezlere gitmemize gerek yok” dedi.

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İranlıların Van için olmazsa olmaz olduğunu ifade eden turizmci Alim Akın ise “Temmuz ayı olmasına rağmen şu anda şehirdeki tüm otellerde doluluk oranı yüzde 90’larda. Bu yoğunluğun eylül sonuna kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Umarım yılın 12 ayı biz bu yoğunluğu yaşarız” diye konuştu.

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