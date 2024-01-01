İranlılar yeni yıl için Van'a akın etti. Noel Baba kostümünü alan gelmiş

Van'da yeni yıl kutlamalarında renkli görüntüler ortaya çıktı. 2024'e eğlenerek girmek isteyen İranlılar mekanları doldurdu. Van'ı tercih eden İranlı turistler, 3 günlük yılbaşı programı için geldiklerini söylediler.

İran sınırındaki Saray ilçesinde yer alan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan son bir yılda 600 bin İranlı yurda giriş yaptığı öğrenildi.

Gündüz şehirde gezerek alışveriş yapan İranlılar, otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşmasına neden oldu.

Van'daki eğlence mekanlarında ve otellerde organize edilen yılbaşı programlarına katılım gösteren İranlı turistler, 2024'e eğlenerek girdi.

Noel Baba kıyafeti giyerek eğlenen İranlılar, 'mutlu yıllar' temennileriyle herkesin yeni yılını kutladı. İranlı turistler, Van'ı çok sevdiklerini söyleyip her sene yılbaşını kutlamak için Van’ı tercih ettiklerini ifade ettiler.