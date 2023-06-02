İrem Karamete Baldini'den Dünya Kupası'nda büyük başarı

Gürcistan'da düzenlenen Büyük Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda milli eskrimci İrem Karamete Baldini, ön elemeleri geçerek ana tabloya kalmayı başardı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Tiflis'te gerçekleşen organizasyonda ön elemeleri geçen İrem'in yarın ana tabloda ABD'li sporcu Stefani Deschner'le karşılaşacağı belirtildi.

Dünya Kupası'nda yer alan diğer milli sporcular ön elemeleri geçemezken, Lal Ertün 127'nci, Ada Nur Kıdemli ise 159'uncu olarak organizasyona veda etti.

(AA)

