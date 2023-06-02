İrem Karamete Baldini'den Dünya Kupası'nda büyük başarı

Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Dünya Kupası'nda ana tabloya kaldı

İrem Karamete Baldini'den Dünya Kupası'nda büyük başarı

Gürcistan'da düzenlenen Büyük Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda milli eskrimci İrem Karamete Baldini, ön elemeleri geçerek ana tabloya kalmayı başardı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Tiflis'te gerçekleşen organizasyonda ön elemeleri geçen İrem'in yarın ana tabloda ABD'li sporcu Stefani Deschner'le karşılaşacağı belirtildi.

Dünya Kupası'nda yer alan diğer milli sporcular ön elemeleri geçemezken, Lal Ertün 127'nci, Ada Nur Kıdemli ise 159'uncu olarak organizasyona veda etti.
(AA)

Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
AKP'den yeni çılgın proje Yazarlar
AKP'den yeni çılgın proje
Eğitime yazık oldu Yazarlar
Eğitime yazık oldu
İstanbul ve Ankara'yı yerel seçim değil referandum bekliyor Yazarlar
İstanbul ve Ankara'yı yerel seçim değil referandum bekliyor
Türkiye'yi Mehmet Şimşek mi kurtaracak? Yazarlar
Türkiye'yi Mehmet Şimşek mi kurtaracak?
Hem Fikri'yi hem fikri takip Yazarlar
Hem Fikri'yi hem fikri takip
Ev hanımlarına sigorta teşviki Yazarlar
Ev hanımlarına sigorta teşviki
Piyasaların sevgilisi: Mehmet Şimşek Yazarlar
Piyasaların sevgilisi: Mehmet Şimşek