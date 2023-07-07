İrem adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler İrem isminin anlamını araştırıyor. Peki, İrem ne demek? İrem isminin anlamı nedir?

İREM NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, İrem ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Efsanelerde, masallarda ve edebiyatta adı geçen mutluluk simgesi olan şehir veya bahçe.

- Eşi benzeri olmayan, özel ve heybetli olan.

İREM İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

İrem ismi Kur'an-ı Kerim'de (Fecr Suresi 6. Ayet) geçmektedir ve İrem ismini koymak caizdir.