Aşçıoğlu yönetim kurulu başkanı inşaat sektörünün kanayan yarasını açıkladı

Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu, “2023 yılının ilk çeyreğinde Bahçeşehir’de butik bir proje, Ispartakule’de ise büyük ölçekte bir projeye imza atacağız. Bahçeşehir projemizde, bölgeye saygılı modern mimari yaklaşımı ile 2+1’den 5+1’e kadar uzanan balkonlu, teraslı ve bahçeli daireler hayata geçecek. Çevreci bir yaklaşımla inşa edeceğimiz projemiz LEED Yeşil Bina Sertifikası da alacak. Projenin tamamı konutlardan oluşacak ve ofis, dükkân, otel gibi ticari üniteler yer almayacak. Her dairesinde balkonlu, teraslı veya bahçeli yaşam alanları sunacak Ispartakule projemizde, 1+1’den 4+1’e uzanan bir daire karması olacak. Geniş peyzaj alanı ve birbirinin manzarasını kesmeyen blok yerleşimleri dışında zengin sosyal tesisleri ile de bölgede farklılaşacak.” dedi.

Capital Dergisi'nde yer alan bilgilere göre, inşaat ve gayrimenkul sektörü son 3 çeyrekte daraldığını belirten Aşçıoğlu, 2023’e dair belirsizlikler olduğunu söyledi.

Ancak bu belirsizliğin seçim sonrası kalkacağını da belirti.

Devamında Aşçıoğlu, “Bizde ciddi bir arz sorunu var. Bu durum da satış fiyatlarının sürekli yukarı yönlü olmasını tetikliyor. Hammaddeye erişim sorunu ve maliyet artışlarına bağlı olarak da satış fiyatları artacak” dedi.