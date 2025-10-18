Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması sonrası 2 futbolcunun takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. İrfan Can Kahveci için Beşiktaş'ın devrede olduğu ve Rafa Silva'nın da bu transferde takas olarak kullanılabileceği sosyal medyada gündem olmuştu.

Millliyet'e konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, iddiaları esprili bir dille yalanladı.

İşte Adalı'nın konu ile ilgili sözleri;

"RAFA SILVA EN KALİTELİ FUTBOLCUDUR"

"Rafa Silva bana göre Beşiktaş'a son yıllarda gelmiş en kaliteli futbolcudur. Herkes bana soruyor 'Niye Rafa Silva'nın yüzü asık, niye gülmüyor?' diye. Kendisine sordum, 'Takım kötü oynarken nasıl güleyim?' yanıtını verdi. Haksız da değil hani..."

"ANCAK FORMASINI ALIRLAR"

(İrfan Can Kahveci-Rafa Silva takası) "Böyle bir şey kesinlikle yok, asılsız... Rafa Silva'nın ancak formasını alırlar. Forması da bizim mağazalarda var, üstelik imzalı, isteyen alabilir."