İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu. Adaylık için Halk TV'den ayrılmıştı

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu. Adaylık için Halk TV'den ayrılmıştı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İrfan Değirmenci TİP'ten aday olmak için Halk TV'den ayrılmıştı. Değirmenci yeni adresini sosyal medya hesabından açıkladı.
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İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu. Adaylık için Halk TV'den ayrılmıştı 1

Ünlü haber sunucusu İrfan Değirmenci seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden İzmir Milletvekili Adayı olmak için Halk TV'den ayrılmıştı.

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İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu. Adaylık için Halk TV'den ayrılmıştı 2

31 Mart yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı adayı oldu ancak seçilemedi.

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İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu. Adaylık için Halk TV'den ayrılmıştı 3

Değirmenci yeni adresini kendi sosyal medya hesabından açıkladı.

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İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu. Adaylık için Halk TV'den ayrılmıştı 4

Değirmenci artık YouTube platformunda yayın yapacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu. Adaylık için Halk TV'den ayrılmıştı 5

"Bundan böyle hafta içi her gün saat 12'de 'Kahve Molası"nda birlikteyiz. İlk yayın başlıyor...

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İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu. Adaylık için Halk TV'den ayrılmıştı 6

14 Mayıs seçimlerinin üstünden tam 1 yıl geçti. 1 yılda hayatımızda neler değişti?

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İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu. Adaylık için Halk TV'den ayrılmıştı 7

Misal Dolar, 1 yıl önce neydi bugün ne oldu? Haydi yayına katılın. Abone olmayı da ihmal etmeyin"

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İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu. Adaylık için Halk TV'den ayrılmıştı 8
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