İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu. Adaylık için Halk TV'den ayrılmıştı

Ünlü haber sunucusu İrfan Değirmenci seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden İzmir Milletvekili Adayı olmak için Halk TV'den ayrılmıştı.
31 Mart yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı adayı oldu ancak seçilemedi.
Değirmenci yeni adresini kendi sosyal medya hesabından açıkladı.
Değirmenci artık YouTube platformunda yayın yapacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bundan böyle hafta içi her gün saat 12'de 'Kahve Molası"nda birlikteyiz. İlk yayın başlıyor...
14 Mayıs seçimlerinin üstünden tam 1 yıl geçti. 1 yılda hayatımızda neler değişti?
Misal Dolar, 1 yıl önce neydi bugün ne oldu? Haydi yayına katılın. Abone olmayı da ihmal etmeyin"